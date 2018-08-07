Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километра над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью "KVERT" Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

"Во вторник днем по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Согласно спутниковым данным, пепловый шлейф распространился на 15 километров в северо-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время возможны пепловые выбросы на высоту четыре-шесть километров, которые могут повлиять на полеты авиации.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.