Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километра над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью "KVERT" Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.
Отмечается, что вулкану установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время возможны пепловые выбросы на высоту четыре-шесть километров, которые могут повлиять на полеты авиации.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.