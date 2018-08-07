ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Прокуратура в Приморье в ходе проверки в школе, где учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом после отказа его родителей сдавать деньги на жалюзи, обнаружила факты "поборов" с родителей, директора оштрафовали и привлекли к дисциплинарной ответственности.

Инцидент произошел в мае. Как сообщило ИА Newsbox, родители ребенка отказались сдавать деньги на жалюзи, после этого учительница на протяжении недели при всем классе говорила, что у мальчика неприятный запах изо рта. На видео в социальных сетях представитель руководства школы объясняет, что учительница принесла извинение маме ребенка и пояснила, что это была игра.

Директор школы Елена Малькова подтвердила РИА Новости, что учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом в школе №35 поселка Угловое в Приморье. Прокуратура города Артем и управление СК по Приморскому краю начали проверки. Учительница, которая заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, уволена.

"В ходе надзорных мероприятий установлены факты так называемых "поборов" с родителей учеников указанной школы. По результатам проверки прокурором Артема в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.57 КоАП РФ (Нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования). По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо подвергнуто штрафу в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Начальнику управления образованием Артемовского городского округа внесли представление, директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.