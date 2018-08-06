В Ялте скончалась подожженная ревнивым сожителем девушка

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка, получившая более 80 процентов ожогов поверхности тела в результате поджога, совершенного на почве ревности ее сожителем, скончалась в понедельник в симферопольской больнице №6, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

Уголовное дело заведено в отношении ялтинца, облившего бензином и поджегшего сожительницу, он подозревается в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, сообщило ранее крымское управление СК РФ. По данным следствия, подозреваемый 28 июля на почве ревности в помещении, в котором жил со своей сожительницей, облил 19-летнюю девушку бензином, после чего поджег.

"Пострадавшая сегодня скончалась в больнице №6 в Симферополе. Изначально она была госпитализирована в реанимационное отделение Ялтинской горбольницы", — сообщили в минздраве республики.

Девушка получила ожоги более 80 процентов поверхности тела. Состояние пострадавших становится критическим примерно на седьмые сутки после получения ожогов, отмечают медики. Расследование уголовного дела продолжается.