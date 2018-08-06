В Ставропольском крае похитителей невесты приговорили к колонии

ПЯТИГОРСК, 6 авг — РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к длительным срокам заключения трех мужчин, которые похитили несовершеннолетнюю девушку, уговаривая ее выйти замуж, сообщает Ставропольский краевой суд.

"Судом установлено, что 16 ноября 2016 года Гуденко С.П. решил похитить несовершеннолетнюю возлюбленную. Ранним утром, когда девушка вместе с мамой и малолетними сёстрами ещё спала, он вместе с приятелями ворвался в дом к потерпевшей. Пока Гуденко угрожал женщине и её троим детям ножом, мужчины схватили невесту, погрузили в автомобиль и, несмотря на её крики о помощи, увезли в соседний хутор. Там молодые люди удерживали девушку против её воли, уговаривая выйти замуж", — говорится в сообщении.

По данным суда, ранее судимый Гуденко получил 8 лет и 4 месяца колонии строгого режима, его приятелей суд приговорил к 7,5 года и 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, добавляется в сообщении.