Жителя Волгоградской области будут судить за похищение ребенка ради выкупа

ВОЛГОГРАД, 6 авг — РИА Новости. Житель города Камышин Волгоградской области предстанет перед судом за похищение 11-летней школьницы ради выкупа, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, 58-летний житель Камышина утром 1-го марта 2018 года представился полицейским и потребовал от девочки, которая шла в школу, сесть к нему в машину. Она согласилась, мужчина отвёз ее к себе в квартиру.

"Там девочка находилась до 5 марта 2018 года, когда была обнаружена сотрудниками полиции в ходе поквартирного обхода. При этом обвиняемый был ранее знаком с родителями потерпевшей, так как работал грузчиком в их магазине", — говорится в сообщении прокуратуры региона.

По информации ведомства, мотивом преступления было получение выкупа за ребёнка. Как выяснилось в ходе следствия, у обвиняемого были долги. Во время обыска в его квартире нашли поддельное удостоверение сотрудника полиции и 560 граммов пороха.

"Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего безработного жителя г. Камышина. Он обвиняется в похищении несовершеннолетней…, незаконном использовании поддельного удостоверения сотрудника полиции …, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ…", — уточняет ведомство.

Дело направлено в суд. Обвиняемый вину в похищении ребенка не признал, ему грозит до 12 лет лишения свободы.