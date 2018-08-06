Спасатели потушили пожар в Волгоградском аграрном университете

ВОЛГОГРАД, 6 авг – РИА Новости. Возникшее днем в понедельник возгорание в Волгоградском аграрном университете полностью потушено, сообщили РИА Новости в МЧС региона.

"В 18.17 пожар ликвидирован", — сказали агентству в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник около 15.00 мск в помещении площадью 50 квадратных метров на четвертом этаже одного из корпусов Волгоградского аграрного университета, также горела кровля площадью около 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Локализовали огонь в 16.39 мск.