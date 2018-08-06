В Якутии сотрудник Росгвардии спас женщину с сыном, тонущих в реке

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии спас женщину и ее 9-летнего сына, которые начали тонуть из-за сильного течения в реке Селигдар в Якутии, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудник управления Росгвардии по Якутии Павел Зырянов, 4 августа отдыхая с семьей на набережной Селигдара, услышал крик о помощи. Он подбежал к реке и увидел в воде тонущего мальчика. Павел прыгнул в воду, быстро доплыл до ребенка, вытащил его из воды и посадил на шею. В этот момент страж правопорядка заметил под водой женщину. Зырянов схватил её за руку и, вытянув на поверхность, потащил к опоре моста. Всё это время ребенок держался за шею спасителя.

"Двадцатидевятилетняя местная жительница с сыном купались на мелководье, в результате внезапно возникшего сильного течения мальчик попал в яму и стал тонуть. Мать кинулась спасать его, одновременно позвав на помощь, но не смогла удержаться и тоже провалилась в подводную яму", — говорится в сообщении.

Мать мальчика поблагодарила сотрудника Росгвардии, который так быстро среагировал и спас их. "Мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Даже боюсь представить, что могло случиться, не окажись он рядом в этот роковой момент", — сказала женщина, чьи слова приводятся в сообщении.

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