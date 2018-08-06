Спасатели локализовали пожар в Волгоградском аграрном университете

ВОЛГОГРАД, 6 авг – РИА Новости. Пожар в Волгоградском аграрном университете локализован, угрозы возгорания нет, сообщили РИА Новости в МЧС региона.

"В 16.39 пожар локализован. Угрозы распространения огня нет. Для тушения пожара было привлечено – 21 единица техники, 67 человек", — сообщили РИА Новости в МЧС региона.

Ранее сообщалось, что пожар возник около 15 часов по местному времени в помещении 50 квадратных метров на 4 этаже одного из корпусов Волгоградского аграрного университета, также горела кровля площадью около 300 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.