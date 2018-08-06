После жесткой посадки вертолета Ми-2 в Тюменской области начали проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие начало доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Уватском районе Тюменской области, сообщил РИА Новости представитель Уральского следственного управления на транспорте.

По его информации, инцидент произошел в понедельник в 16.05 местного времени (14.05 мск) в 400 километрах от Тюмени.

"У нас сейчас следственно-оперативная группа туда выехала, на место предполагаемой жесткой посадки. Организована доследственная проверка. Обстоятельства будут сейчас устанавливаться", — сказал собеседник агентства.

Представитель управления уточнил, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что ЧП произошло на вертолетной площадке в семи километрах севернее города Уват. Вертолет Ми-2, принадлежащий ООО "Вельталь-авиа", совершил жесткую посадку без возгорания с последующим опрокидыванием на бок. В машине находились пилот и пассажир. Пострадавших и разрушений нет.