В Калининградской области экс-полицейскому дали 11 лет колонии за избиение

КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Суд приговорил бывшего полицейского, которого обвиняли в избиении до смерти своего знакомого в одном из отелей города Зеленоградска Калининградской области, к 11 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Зеленоградского районного суда.

Суд установил, что ночью 2 января 2016 года в гостиничном номере одного из отелей Зеленоградска подсудимый поругался со своим знакомым, нанес ему множественные удары руками и тупым твердым предметом, от травм мужчина скончался на лестничной площадке отеля.

"Приговором Зеленоградского районного суда N. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый свою вину не признал. К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес его молодой возраст и совершение преступления впервые. Обстоятельствами, отягчающими наказание, суд признал совершение преступления сотрудником правоохранительных органов.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия"), максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.