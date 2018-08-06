Юноша рассказал о спасении братьев из горящей квартиры на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг — РИА Новости. Выпускник кадетской школы Нового Уренгоя (ЯНАО) Илья Ярощук спас двух младших братьев из горящей квартиры, при этом сам юноша рассказал РИА Новости, что не видит в своем поступке ничего героического.

Ранее в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС сообщила о подростке, который 3 августа, обнаружив возгорание на кухне, вывел младших братьев из квартиры и оперативно вызвал спасателей, благодаря чему удалось спасти большую часть квартиры. По данным ведомства, огонь повредил кухню на площади 10 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину пожара, ущерб и виновных в случившемся.

Как рассказал РИА Новости Илья Ярощук, он живет и учится в Краснодаре, куда переехал, окончив кадетскую школу в Новом Уренгое. В ямальском городе у него остались родители и два брата, самому младшему из которых четыре года. Несмотря на то, что в противопожарной службе и МЧС Илью назвали подростком, молодой человек пояснил: за день до случившегося ему исполнилось 19 лет.

"Особой паники не было, только ощущение, будто не хотелось верить, что начался пожар. Не особо это приятно, когда такое происходит, но ты понимаешь, что нужно срочно вызывать пожарных. Когда увидел черный дым, то просто вывел братьев. Затем приехали спасатели, они уже работали там", — вспоминает он.

По его словам, пожар в квартире мог произойти из-за проблем с электропроводкой, возможно, был скачок напряжения.

На вопрос о том, оценили ли родители его поступок, Илья отвечает утвердительно, но тут же подчеркивает: хвалить особо не за что. "Ничего такого в том, что я вывел братьев из квартиры в тот момент, нет", — добавляет молодой человек.

Сориентироваться в сложной ситуации, по его словам, помогли, в том числе, советы старшего инспектора противопожарной службы Елены Морозовой, которая регулярно приходила с лекциями и беседами в новоуренгойскую кадетскую школу, где раньше учился Илья. В ведомстве сообщили РИА Новости, что уже отметили его поступок, вручив особую грамоту.