На химкомбинате под Тулой четыре человека пострадали от вспышки

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Четыре человека пострадали от технологической вспышки на Алексинском химическом комбинате, сообщает предприятие.

Ранее ГУ МЧС по региону информировало о трех пострадавших из-за несчастного случая на Алексинском химическом комбинате вечером в воскресенье. Предположительная причина происшествия — повреждение установки в одном из цехов предприятия, следователи начали проверку.

"На федеральном казенном предприятии "Алексинский химический комбинат" 05.08.2018 года около 17:00 на основном производстве произошла технологическая вспышка. Четверо пострадавших были незамедлительно доставлены на машине скорой помощи в ближайшую медсанчасть, где была оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении предприятия.

Уточняется, что для расследования обстоятельств инцидента на предприятии создана специальная комиссия.

"На производственном участке в штатном режиме сработала автоматическая система пожаротушения, предотвратившая дальнейшее развитие аварийной ситуации. Внутренней комиссией на предприятии ведется расследование обстоятельств произошедшего события, рассматриваются все возможные версии и причины возникновения" — информирует химкомбинат.