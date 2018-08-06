В Перми потребовали закрыть кафе из-за отравления гостей на свадьбе

ПЕРМЬ, 6 авг — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю потребовали закрыть кафе в центре Перми после отравления гостей свадебного банкета, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
"По результатам обследования кафе выявлены нарушения санитарных требований к организациям общественного питания, представляющие потенциальную угрозу здоровью посетителей. Специалистами управления составлен административный протокол о временном запрете деятельности организации с 30 июля 2018 года", — говорится в сообщении.
По словам молодоженов, отравление на их свадьбе было массовым — в числе пострадавших оказались 24 из 42 гостей. Для принятия решения об административной приостановке деятельности кафе материалы санитарно-эпидемиологического расследования направлены в суд Ленинского района Перми.