В Кабардино-Балкарии почти шесть тысяч жителей остались без газа

НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Почти 6 тысяч жителей села в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии остались без газа из-за утечки на газопроводе, восстановить газоснабжение планируется до конца дня, сообщает региональное ГУ МЧС.
АО "Газпром газораспределение Нальчик" сообщило, что при вскрытии подземного участка газопровода высокого давления было обнаружено коррозионное повреждение.
"Опасности для населения нет, газоснабжение потребителей планируется восстановить до конца дня", — уточняет компания.