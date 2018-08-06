В Кабардино-Балкарии почти шесть тысяч жителей остались без газа

НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Почти 6 тысяч жителей села в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии остались без газа из-за утечки на газопроводе, восстановить газоснабжение планируется до конца дня, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 13.10 мск в понедельник поступило сообщение об отключении газа в селении Карагач в Прохладненском районе вследствие разрушения газовой трубы из-за коррозии. Под отключение попали 1284 абонента, с населением 5976 человек, из которых 1285 – дети", — говорится в сообщении.

АО "Газпром газораспределение Нальчик" сообщило, что при вскрытии подземного участка газопровода высокого давления было обнаружено коррозионное повреждение.

"Опасности для населения нет, газоснабжение потребителей планируется восстановить до конца дня", — уточняет компания.