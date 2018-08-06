Обвиняемый в краже фрагмента челябинского метеорита отрицает свою вину

ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Фрагмент упавшего в Челябинской области в 2013 году метеорита весом около трех килограммов, который был позже похищен из музея, должны были направить в институт Новосибирска для исследования и изготовления сертификата подлинности, сообщила в понедельник хранитель государственного исторического музея Южного Урала Ирина Верник.

По данным УФСБ России по региону, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководство государственного исторического музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограмма. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость 1 килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, отмечало УФСБ.

Следственным органом УФСБ России по области было возбуждено уголовное дело за "мошенничество в особо крупном размере" в отношении данного коллекционера, дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.

"В музей 25 апреля 2014 года был доставлен фрагмент метеорита "Челябинск" … после взвешивания его вес составил 31 килограмм, фрагмент поместили в хранилище музея. Через несколько дней этот фрагмент был распилен на 3 части – 22,5, 5,5 и около трех килограммов для того, чтобы выставить его на экспозицию музея и видеть его в разрезе. После этого 2 части отдали мне в хранилище, а третья часть, как мне сказали, должна была быть направлена в институт Новосибирска, чтобы сделать сертификат (подлинности). Дальнейшая судьба третьего фрагмента мне неизвестна", — сказала Верник на заседании районного суда.

Она также пояснила суду, что осенью 2014 года в музей поступили два сертификата на две из трех распиленных частей метеорита, но третья часть — весом около трех килограммов — в музей так и не вернулась. По ее словам, позже она узнала, что третья часть от фрагмента была найдена у геолога Сергея Колисниченко, который, по ее данным, присутствовал 25 апреля при распиле фрагмента весом 31 килограмм.

Как сообщила суду представитель минкультуры региона, любые манипуляции с метеоритом, в том числе распил, изначально запрещены без согласования с министерством культуры РФ – разрушать целостность музейных экспонатов нельзя. В данном случае в министерстве региона не было известно о распиле фрагмента метеорита, который является госсобственностью, добавила она.

Как сообщил после заседания журналистам подсудимый Сергей Колисниченко, руководство музея часто приглашало его делать экспертизы экспонатов. По его словам, третья часть распиленного фрагмента метеорита была в его распоряжении на том основании, что в Челябинске работает Урало-сибирская метеоритная экспедиция, он ее представитель, у него есть удостоверение и он имеет право на помощь со стороны всех органов.

"Само собой, этот метеорит был у меня, потому что материалы экспедиции не были готовы. Я еще и пишу книгу "Метеориты России", она закончена, на сегодня итог есть", — добавил он. Также он уточнил, что многие знали о том, что этот метеорит у него. "Я его демонстрировал университету казанскому, (минералогическому) музею (имени) Ферсмана … (челябинский) тоже знал", — сказал он.

Директор музея Владимир Богдановский пояснил журналистам, что Колисниченко, коллекционер, просто захотел иметь в своей коллекции уникальный метеорит "Челябинск". Сам же Богдановский не знал о том, что был распилен фрагмент метеорита. Кроме того, по его данным, при передаче самого экспонату музею должен был быть составлен акт временного хранения, который запрещает прикосновение к метеориту. Но акта составлено не было, добавил он.

По данным райсуда, следующее заседание по данному делу состоится 9 августа в 14.00 (12.00 мск).

Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел над территорией Челябинской области 15 февраля 2013 года в 09.22 по местному времени (07.22 мск). Затем наблюдался толчок магнитудой 4,0 примерно в 1 километре к юго-западу от центра Челябинска. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв. Ударная волна от метеорита, в дальнейшем названного "Челябинском", повредила здания и выбила множество стекол, более 1,6 тысячи человек пострадали.