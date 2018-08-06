Московская полиция не нашла жалоб на отца, убитого тремя дочерьми

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Московские полицейские опровергли сообщения СМИ о жалобах на Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

Ранее мать трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца в Москве, заявила, что во время их совместной жизни пыталась заявлять в полицию из-за насилия со стороны мужа, однако, по ее словам, никаких мер предпринято не было.

"При проведении сверки базы данных сообщений, поступивших на службу "02", за период с августа 2002 года до настоящего времени установлено, что каких-либо сообщений и заявлений о противоправных деяниях, совершенных указанным мужчиной, не поступало", — говорится в сообщении.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУСК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся. Останкинский суд Москвы в четверг, 2 августа, арестовал всех трех сестер.