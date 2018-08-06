В отделе калининградской полиции начали проверку после смерти задержанного

КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области начал доследственную проверку после обнаружения тела задержанного мужчины в камере одного из отделов полиции Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Наталья Гацко.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере содержания задержанных лиц отдела полиции №3 УМВД России по городу Калининграду тела 31-летнего жителя областного центра", — сообщила представитель ведомства.

Она отметила, что вечером 4 августа мужчину доставили в отдел полиции и поместили в камеру содержания задержанных лиц за совершение административного правонарушения. Его тело было обнаружено в камере вечером следующего дня. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Сведений, указывающих на насильственный характер смерти, в настоящее время не установлено, добавила Гацко.