Дело экс-сенатора Алиханова могут пересмотреть после решения ЕСПЧ

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 авг — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ 19 сентября рассмотрит вопрос о возобновлении производства по делу о мошенничестве экс-сенатора от Карелии Девлета Алиханова из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил в понедельник РИА Новости адвокат Михаил Шогин.

"Рассмотрение представления о возобновлении производства в виду новых обстоятельств по уголовному делу в отношении Алиханова Д.М. в заседании президиума Верховного суда РФ назначено на 19 сентября", — процитировал телеграмму ВС РФ адвокат.

"Вопрос о возобновлении производства по делу связан с новыми обстоятельствами. ЕСПЧ установил, что в отношении Алиханова нарушались его права. Они (нарушения) связаны с немотивированным продлением срока содержания под стражей пока длилось расследование и судебный процесс", — пояснил адвокат Алиханова.

В ноябре 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил Алиханова к 6 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд постановил учесть в качестве отбытого наказания срок нахождения под стражей с 3 февраля 2015 года.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск мэрии Петрозаводска, по которому осужденный обязан выплатить мэрии 8 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба. В январе 2018 года Верховный суд Карелии оставил в силе приговор первой инстанции.

Алиханов своей вины не признал.