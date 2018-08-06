КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Калининградской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий: избиении заключенного, взят под стражу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

"В пятницу офицера задержали в качестве подозреваемого, на выходных по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Гацко.

Как сообщило ведомство ранее, по данным следствия, 30 января 2018 года подозреваемый при исполнении служебных обязанностей в помещении дежурной части исправительного учреждения нанес множественные удары ногами и руками одному из осужденных. Потерпевший получил множественные переломы ребер.

Уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области было возбуждено в марте 2018 года. Подозреваемый занимал должность заместителя начальника отдела безопасности исправительного учреждения. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.