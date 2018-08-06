Жителя Кирова будут судить за выгнанного на мороз без одежды ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Уголовное дело жителя Кирова, выставившего на мороз без одежды 3-летнего сына своей сожительницы, направлено в суд для применения к нему принудительной меры медицинского характера, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 23 декабря 2017 года сожительница подозреваемого ушла на работу на дежурство, он остался с ребенком один. Вечером отчим уложил пасынка спать, после чего к нему в гости приехал его друг. Мужчины стали распивать спиртные напитки. Когда застолье завершилось, а его друг уехал, у мужчины случился приступ галлюцинаций, в результате чего он выгнал ребенка на мороз без одежды. Плачущего на улице ребенка обнаружила соседка, которая сразу же забрала его к себе, отогрела, вызвала сотрудников полиции и медиков. В отношении 38-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

"Согласно результатам проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы, в период, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, у мужчины в результате употребления алкоголя имело место остро развившееся временное психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Таким образом, мужчина совершил общественно опасное деяние, будучи в состоянии невменяемости", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что уголовное дело направлено в судебный участок для применения к мужчине принудительной меры медицинского характера.