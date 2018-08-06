В Москве школьник погиб, пытаясь починить компьютер

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту гибели школьника, который пытался самостоятельно починить домашний компьютер на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, тело несовершеннолетнего 2004 года рождения нашли родственники вечером в воскресенье. По предварительным данным, ребенок погиб от удара током при попытке самостоятельно починить компьютер.

"По данному факту следствием проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница.