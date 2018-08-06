В Крыму шесть человек пострадали при столкновении четырех автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на крымской трассе "Симферополь-Феодосия", пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

ДТП произошло минувшей ночью в районе села Чернополье Белогорского района республики.

"По прибытии, спасателям стало известно, что в результате ДТП с участием автомобилей Lada Priora, Mazda 3, Volkswagen Multivan и Toyota Lite Ace пострадали шесть человек. Специалисты чрезвычайного ведомства оказали содействие в эвакуации пострадавших к автомобилю скорой медицинской помощи, а также оказали психологическую помощь", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в белогорскую больницу с травмами различной степени тяжести. Причины ДТП выясняют эксперты.