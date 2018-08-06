В Нижегородской области осудили экс-полицейского за попытку мошенничества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Бывший оперуполномоченный полиции в Нижегородской области признан виновным в покушении на мошенничество в сумме 800 тысяч рублей и осужден на 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, подсудимый, располагая информацией о том, что руководитель фирмы, обслуживающий здание психоневрологического интерната в Шатковском районе Нижегородской области, попал под внимание сотрудников полиции областного Главка, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что тот будет привлечен к уголовной ответственности. Подсудимый заявил, что за взятку в размере 800 тысяч рублей, которую он передаст должностным лицам ГУ МВД России, те не будут привлекать его к уголовной ответственности.

Четырнадцатого февраля 2018 года после получения 200 тысяч рублей, а также листов бумаги с подражанием билетам Банка России по сумму 450 тысяч рублей, подсудимый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"По представлению следователя СК обвиняемый уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении регионального СУСК.