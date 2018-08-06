В Приморье эвакуировали отрезанную паводком группу туристов с детьми

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Спасатели в Приморье эвакуировали группу туристов с детьми, которые из-за паводка оказались отрезанными от дороги в Партизанском районе края, сообщает в понедельник Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд.

Отмечается, что 5 августа к спасателям дважды обращались за помощью туристы, которые оказались в потенциально опасной ситуации из-за подъема уровня рек.

"Первый вызов поступил в 06.00 5 августа. Звонила женщина, она была обеспокоена тем, что вода сильно поднялась и продолжала подниматься на реке в районе села Сергеевка, где отдыхающие оказались отрезанными водой от дороги. На помощь туристам прибыли спасатели с необходимым снаряжением, а также местный тракторист из села Сергеевка на тракторе. Совместными усилиями были эвакуированы три автомобиля и восемь туристов, в том числе четверо детей", — говорится в сообщении.

Вечером 5 августа поступило сообщение о том, что в районе поселка Николаевка двое мужчин не могут выехать из леса из-за поднятия уровня реки. Спасатели нашли пострадавших, но мужчины отказались оставить свой автомобиль и эвакуироваться, решили ждать, когда спадет вода. В медицинской помощи они не нуждались, и спасатели вернулись в отряд.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные в Приморье выпало до 2,5 декадной нормы осадков. На реках края уровень воды поднялся от 0,5 до 1,8 метра. В ближайшие двое суток подъем воды продолжится.