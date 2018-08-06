На Ямале подросток спас младших братьев из горящей квартиры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг — РИА Новости. Подросток из Нового Уренгоя (ЯНАО) спас двух младших братьев из горящей квартиры, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар произошел 3 августа в микрорайоне Мирный. Об инциденте в экстренные службы сообщил сам подросток, кроме того, спасатели получили информацию, что в квартире могут находиться еще двое несовершеннолетних. Представитель МЧС пояснил РИА Новости, что они — младшие братья подростка.

"Все силы огнеборцев были брошены на поиски детей. К счастью, детей в задымленном помещении не было, они были эвакуированы до приезда пожарных. Молодой человек, их старший брат, не только позвонил в пожарную часть, но и самостоятельно эвакуировал детей из горящей квартиры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году подросток закончил кадетскую школу, где частыми гостями были местные спасатели, которые, по его словам, научили грамотно реагировать на чрезвычайные ситуации.

По данным МЧС, огонь повредил кухню на площади 10 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину пожара, ущерб и виновных в случившемся.