В Кургане проводят проверку из-за стрельбы на свадьбе

ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту стрельбы на свадьбе в Кургане, где пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области.

Как сообщал портал Znak.com , в Кургане в минувшие выходные в кафе "Ассоль" проходил свадебный банкет. Между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них достал пистолет и выстрелил, прострелив второму ногу. СМИ сообщало, что один из молодоженов работает в силовых структурах.

"Подозреваемый в стрельбе задержан. Он находится в отделе полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что задержанный не является сотрудником силовых структур или МВД России. Также собеседник добавил, что пострадавший обратился в травмпункт, где ему была оказана помощь. Он направлен на амбулаторное лечение.

Также уточняется, что задержанный стрелял из травматического пистолета, он совершил один выстрел.