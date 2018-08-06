В Москве задержали руководство букмекерской конторы "Росбет"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Москве пресекли незаконную игорную деятельность под видом букмекерской конторы — 18 соучастников преступной группы обвиняются в извлечении незаконного дохода на сумму не менее 100 миллионов рублей, сообщает в понедельник Следственный комитет.

По информации СК, учредитель букмекерской конторы "Росбет" Александр Миронов, генеральный директор этой же организации Александр Фролов, а также еще 16 соучастников преступной группы обвиняются по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой).

Следствием установлено, что не позднее марта 2017 года Миронов вступил в преступный сговор с Фроловым, после чего они, используя игровое оборудование и интернет, организовали в Москве незаконный игорный бизнес.

"Свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет". По предварительным данным, за период функционирования игрового процесса преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

СК сообщает, что Миронов и Фролов привлекли в преступное сообщество ещё не менее 16 участников и каждый из них выполнял свои функции, в том числе по непосредственной сборке игорного оборудования, установке программного обеспечения, позволяющего организовать игровой процесс с получением денежного выигрыша, технической поддержке работы интернет-ресурсов, бухгалтерскому учету и формированию материально-финансовой базы.

Московские следователи совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО при силовой поддержке Росгвардии провели более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей. В ходе их проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы, отмечают в СК.

"В настоящее время в отношении Фролова и одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других 15 соучастников следствием избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Учредитель Миронов находится в федеральном розыске", — информирует Следственный комитет.

С 1 июля 2009 года в России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне законодательно установленных игорных зон.