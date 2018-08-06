В Югре мужчину осудили за поджог семи квартир в попытке скрыть убийство

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг — РИА Новости. Суд Сургутского района ХМАО отправил в колонию местного жителя, который, пытаясь скрыть следы убийства своего собутыльника, поджег семь квартир, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
"После этого подсудимый, желая скрыть следы убийства, поджег квартиру потерпевшего. В результате произошедшего пожара огнем повреждены и уничтожены семь квартир жилого дома", — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ, связанным с убийством и умышленным поджогом.
"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — добавили в надзорном ведомстве.