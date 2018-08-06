В Хакасии четыре человека погибли в результате поджога времянки

КРАСНОЯРСК, 6 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли в Абакане в результате поджога времянки во дворе частного жилого дома, сообщает в понедельник МЧС республики.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области В Подмосковье потушили пожар в мотосалоне

"На момент прибытия огнеборцев времянка горела по всей площади – 75 квадратных метров. Внутри пожарные обнаружили погибших: двух мужчин и двух женщин. Причину смерти устанавливают следственные органы. Одному мужчине удалось спастись, его передали бригаде скорой помощи. Причина пожара – поджог. Виновное лицо установлено", — говорится в сообщении.