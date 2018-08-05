В Сочи нашли тело второго пропавшего ребенка

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательной операции на реке Сочи в Краснодарском крае. 4 августа 2018

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательной операции на реке Сочи в Краснодарском крае. 4 августа 2018

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили в море недалеко от пляжа "73-й километр" (Мамайка) тело четырехлетней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течение реки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Как рассказали спасатели, тело девочки нашли в море на удалении 500 метров от берега.

Всего в ходе спасательных работ были задействованы два беспилотных летательных аппарата и семь плавсредств. Кроме того, весь личный состав сочинской полиции также принимал участие в поисках.

Что произошло

В пятницу вечером спасатели сообщили, что четверо отдыхающих упали в реку Пластунка.

Как стало известно, местный житель и приезжая женщина с двумя детьми планировали перейти реку бродом, хотя рядом был мост. Однако люди не смогли справиться с потоком из-за уровня воды и скорости течения, усилившихся из-за дождей. В результате их унесло.

О случившемся рассказала сама женщина, которой удалось выбраться самостоятельно. В последующем спасатели обнаружили мужчину с травмой голову.

Тело первого подростка было обнаружено в субботу. Его нашли в ходе вертолетного облета в районе водозабора. Всего в ходе поисковых работ принимали участие более четырехсот человек.

Это не первый случай гибели детей в Сочи за последнее время. В пятницу маленький мальчик упал в ливневую канаву в поселке Лазаревское. Несмотря на попытки бабушки спасти ребенка, его унесло течением. Позже тело мальчика было обнаружено спасателями в море.