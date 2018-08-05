На Кубани четыре человека погибли после столкновения двух легковушек

КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе Краснодар-Кропоткин, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

По данным полицейского главка, авария с участием ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110 произошла на территории Динского района в воскресенье.

"На 33-м километре трассы Краснодар-Кропоткин произошло лобовое столкновение двух автомобилей в результате выезда на полосу встречного движения одного из них. Четверо человек в ДТП погибли, один пострадал", — рассказали в пресс-службе.

По факту аварии полиция проводит проверку.