В Подмосковье локализовали пожар в мотосалоне

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в мотосалоне городского округа Котельники Московской области. 5 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в мотосалоне городского округа Котельники Московской области. 5 августа 2018

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пожар в мотосалоне в Подмосковье локализован на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

Ранее сообщалось о пожаре в мотосалоне на площади 700 квадратных метров округе Котельники. По словам собеседника агентства, в здании находится мотосалон, на первом этаже — сервис по ремонту лодочных моторов.

"12.53 — локализация пожара на 700 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Для тушения привлечено 19 единиц техники и 64 человека. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг №2.