В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в мотосалоне городского округа Котельники Московской области. 5 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в мотосалоне городского округа Котельники Московской области. 5 августа 2018

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 10.56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Котельники, Коммерческий проезд, дом 6. Площадь возгорания — 700 квадратных метров. Пожар пока не локализован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании находится мотосалон, на первом этаже — сервис по ремонту лодочных моторов.

Спасатели привлекли семь единиц техники и 27 человек.