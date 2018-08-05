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Происшествия

В тихом омуте. Жестокие убийцы, никогда не вызывавшие подозрений

(обновлено: 08:03 05.08.2018)
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© Фото : Наше КиноКадр из фильма МаньякКадр из фильма Маньяк
© Фото : Наше Кино

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Руководитель детского туристического клуба, замглавы городской администрации, международный гроссмейстер и милиционер — трудно поверить, но все они были расчетливыми и хладнокровными убийцами. Несмотря на неоспоримые доказательства следствия, друзья и родственники до сих пор не верят в их причастность к жестоким преступлениям. Об опасных маньяках и бандитах, которые вели двойную жизнь, — в материале РИА Новости.

Виктор Контеев

Арест заместителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева в 2011-м шокировал местных политиков и бизнесменов. Еще большее удивление вызвали предъявленные ему обвинения — организация двух заказных убийств, вымогательство и взяточничество.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа суде по делу замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На суде по делу замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева

Как выяснили следователи, днем респектабельный политик работал в мэрии, а вечером встречался с представителями криминальных структур. Чаще всего в его загородную резиденцию приезжали члены ОПГ, состоявшей из матерых рецидивистов. Вместе с ними 61-летний Контеев по кличке Витя Крокодил крышевал поставки в город овощей и фруктов. Когда конкуренты из Уралмашевской группировки попытались подмять криминальный бизнес под себя, чиновник приказал их "убрать". Итог — два трупа. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Анатолий Сливко

Когда в Невинномысске в 1985-м арестовали руководителя детского туристического клуба "Чергид" Анатолия Сливко, многие местные жители встали на его защиту. В городе задержанный был на хорошем счету — как никак заслуженный учитель РСФСР. В его кружок ходили школьники со всего города.

Анатолий Сливко
Анатолий Сливко

Однако под маской мудрого педагога скрывался жестокий маньяк, на счету которого было около десяти загубленных жизней. Жертвами становились мальчики в возрасте от девяти до 16 лет. Под предлогом занятий по выживанию в экстремальных условиях Сливко заманивал их в лес, убивал и закапывал, а весь процесс снимал на любительскую кинокамеру. Разоблачить преступника удалось лишь спустя 20 лет после первого убийства. Суд приговорил его к расстрелу.

Юрий Шорчев

Международного гроссмейстера и успешного бизнесмена из Саранска Юрия Шорчева арестовали в 2009-м. Ему предъявили обвинения в десяти убийствах и покушениях, а также бандитизме. На протяжении 15 лет известный шахматист был лидером самой крупной преступной группировки, действовавшей в Мордовии.

© Фото : сайт "Дело Юрия Шорчева"Юрия Шорчев (слева) за игрой
© Фото : сайт "Дело Юрия Шорчева"
Юрия Шорчев (слева) за игрой

В деле ОПГ — свыше 30 эпизодов, в том числе заказные убийства, десятки потерпевших и более 100 миллионов причиненного ущерба. Шорчев не признал себя виновным ни по одному из обвинений. Однако суд приговорил его к 24 с половиной годам колонии строгого режима.

Михаил Попков

Бывшего милиционера Михаила Попкова задержали в 2012-м во Владивостоке. Следователи установили, что в течение нескольких лет он насиловал и убивал. Причем, будучи действующим сотрудником МВД, маньяк лично выезжал на места преступлений и даже занимался расследованием некоторых дел.

© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков

В 2015-м за убийство 22 женщин его приговорили к пожизненному заключению. Позже Попков признался еще в 60 расправах. Этими эпизодами сейчас занимается Иркутский областной суд.

Александр Данильченко

Вице-президента Федерации бокса Республики Крым Александра Данильченко спецназовцы задержали в Симферополе в 2016-м. Ему предъявили обвинения в восьми заказных убийствах, совершенных с особой жестокостью, бандитизме, а также незаконном хранении оружия.

© Фото : Федерация бокса Республики КрымЛидер крымской ОПГ "Башмаки" Александр Данильченко
© Фото : Федерация бокса Республики Крым
Лидер крымской ОПГ "Башмаки" Александр Данильченко

Боксера по кличке Данила хорошо знали не только в спортивных, но и криминальных кругах. С 1990-х он был одним из лидеров организованной преступной группировки "Башмаки", державшей в страхе весь полуостров. ОПГ специализировалась на вымогательстве и заказных убийствах. Данильченко признали виновным, однако в связи с истечением срока давности преступлений освободили из-под стражи прямо в зале суда.

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Происшествия
Комментарии
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Алексей Поляков
"Арест заместителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева в 2011-м шокировал местных политиков и бизнесменов. Еще большее удивление вызвали предъявленные ему обвинения — организация двух заказных убийств, вымогательство и взяточничество."
Всем жителям Екатеринбурга и окрестностей всё про него было известно.
Это для профессиональных силовиков и чиновников информация оказалась "шокирующая". Даже такой термин был в своё время - "контеевские".
Плющили коммерсов жёстко, бизнес отметали на раз.
У моего товарища киоски отмели тогда. Приехали и сказали чтобы валил пока целый. Он справки навёл и решил быть бедным но живым...
Видимо пока был в обойме, всё прокатывало, а как закусился с кем не надо, сразу стал мерзким бандитом.
Одна банда...
08:45
05.08.2018
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