Молдавия покроет расходы по перевозке погибших в ДТП под Калугой

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил соболезнования родным жертв ДТП в Калужской области и заявил, что правительство покроет расходы по транспортировке тел погибших на родину, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"Премьер Павел Филип передал соболезнования родственникам и близким погибших в трагической аварии. Глава кабмина объявил, что все затраты по перевозке тел шести погибших граждан Молдавии будут покрыты правительством", — говорится в сообщении.

Филип распорядился создать антикризисный штаб в связи с аварией в Калужской области для оказания необходимой помощи тем, кто попал в ДТП, а также родственникам и близким погибших. В эту структуру вошли представители министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), Генинспектората полиции, а также Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"Премьер потребовал, чтобы специалисты ГИЧС отправились в Российскую Федерацию для поддержки раненных и оказания помощи при репатриации тел погибших. Таким образом, для этих целей в РФ отправятся четверо сотрудников инспектората", — отмечает пресс-служба.

Филип также попросил, чтобы посольство Молдавии в России обеспечило пострадавшим необходимый уход, а в случае если состояние раненных окажется тяжелым, нужно обеспечить их транспортировку на вертолете скорой помощи SMURD.

По данным на сайте регионального управления МВД, столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford, в результате которого погибли восемь человек, произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". Автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, движущиеся в одном направлении, столкнулись. После этого Ford оказался на встречной полосе, врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевернулся и вдобавок столкнулся с автомобилем Foton.

По данным МИД Молдавии, в этом ДТП погибли шесть и пострадали восемь граждан республики.