Жителя Ростова-на-Дону подозревают в хищении 27 миллионов рублей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Айтишник из Ростова-на-Дону задержан по подозрению в хищении 27 миллионов рублей с банковских карт граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что 46-летний житель города Ростова-на-Дону, используя незаконно приобретенную базу данных SIM-карт абонентов с электронными ключами к ним, а также специальное программное обеспечение, изготавливал дубликаты SIM-карт, подключенных к банковским картам. С их помощью злоумышленник списывал денежные средства со счетов граждан и, проводя их через цепочку транзакций, обналичивал.

"Мужчина имеет высшее техническое образование, ранее работал частным IT-специалистом", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель МВД пояснила, что для большинства владельцев карт кража оставалась незамеченной, так как списывалось не более 500 рублей одномоментно, смс-уведомления от банка не приходили.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Кража". В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и SIM-карты", — уточнила Ирина Волк.

Она также рассказала, что мужчина арестован, полиция устанавливает все эпизоды преступления.