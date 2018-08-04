Додон готов помочь родственникам погибших в ДТП под Калугой

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Калужской области и сообщил, что готов оказать всю необходимую помощь родственникам жертв аварии, унесшей восемь жизней.

"С горечью узнал о страшной автокатастрофе в Российской Федерации, в результате которой погибли шесть граждан Молдовы и еще несколько наших соотечественников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Я уже связался с нашими российскими коллегами по этому поводу и готов оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

По данным на сайте регионального управления МВД, столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford, в результате которого погибли восемь человек, произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". Автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, движущиеся в одном направлении, столкнулись. После этого Ford оказался на встречной полосе, врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевернулся и вдобавок столкнулся с автомобилем Foton.

По данным МИД Молдавии, в этом ДТП погибли шесть и пострадали восемь граждан республики.