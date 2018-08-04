В ДТП в Калужской области погибли шесть граждан Молдавии

ДТП с микроавтобусом Mercedes и автомобилем Ford на 230-м километре автодороги М-3 Украина, Калужская область. 4 августа 2018

ДТП с микроавтобусом Mercedes и автомобилем Ford на 230-м километре автодороги М-3 Украина, Калужская область. 4 августа 2018

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Шесть граждан Молдавии погибли и еще восемь пострадали в ДТП в Калужской области, сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции.

По информации УМВД по Калужской области и регионального МЧС, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford на 230-м километре автодороги М-3 "Украина" утром в субботу погибли восемь человек, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

"В результате столкновения, по данным, предоставленным представителями МЧС России, шестеро граждан Республики Молдова погибли, еще восемь получили травмы. Представители молдавской дипмиссии сотрудничают с властями, чтобы выяснить обстоятельства аварии, идентифицировать жертв и оказать необходимую помощь семьям погибших и раненым", — сообщило дипведомство.

Посольство Молдавии в России открыло "горячую линию" по номеру +7(929)964-90-79.