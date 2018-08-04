Число погибших в ДТП в Калужской области увеличилось до восьми человек

ДТП с микроавтобусом Mercedes и автомобилем Ford на 230-м километре автодороги М-3 Украина, Калужская область. 4 августа 2018

ДТП с микроавтобусом Mercedes и автомобилем Ford на 230-м километре автодороги М-3 Украина, Калужская область. 4 августа 2018

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Калужской области увеличилось до восьми человек, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли, шесть пострадали, по предварительным данным, в ДТП с микроавтобусом в Калужской области утром в субботу. По данным на сайте регионального МЧС, столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина".

"В результате ДТП 8 человек погибли, 6 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, движущиеся в одном направлении, столкнулись на автодороге М-3 "Украина". После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, Mercedes столкнулся с автомобилем Foton.

На данный момент полицейские проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.