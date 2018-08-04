В центре Москвы потушили пожар рядом с особняком Тургенева

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Спасатели потушили пожар рядом с особняком Тургенева на Остоженке, сообщило ГУ МЧС России по Москве в Twitter.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, деревянное здание загорелось рядом с особняком Тургенева в центре Москвы, открытое горение удалось сбить.

"Пожар по адресу: ул. Остоженка, д.37/7, стр.1. — ликвидирован в 10.49", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 10.45 горение было локализовано.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, сквозное движение по улице Остоженка, где расположены одни из самых дорогих квартир Москвы, из-за пожара перекрыто. Сотрудники ГИБДД разворачивают автомобили, которые доезжают до места пожара, обратно.

По словам представителя экстренных служб, площадь возгорания, по уточненным данным, составила около 100 квадратных метров.

Пожарные продолжают проливать трехэтажный деревянный дом, в котором шла реконструкция, здание наполовину выгорело. Работают несколько десятков пожарных расчетов, дежурит "скорая", подразделения полиции.