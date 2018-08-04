Глава Красноярского края вылетел на место крушения Ми-8

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс вылетел на место крушения вертолета Ми-8, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Елена Уляшева.

По предварительным данным, авария произошла около 10.00 по местному времени (6.00 мск) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они, по предварительным данным, погибли.

"Александр Викторович вылетел на место", — сказала собеседница агентства.