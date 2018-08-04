В Оренбургской области семь человек погибли в результате ДТП

УФА, 4 авг — РИА Новости. Семь человек погибли после опрокидывания легкового автомобиля в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по области.

По данным ведомства, авария произошла в Новоорском районе Оренбуржья между населенными пунктами Энергетик Новоорск.

"Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек погибли, из них 3 женщины и 4 мужчины", — сообщает оренбургская полиция.

Ведется следствие.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что под Оренбургом легковушка улетела в кювет и перевернулась, погибли 7 человек.