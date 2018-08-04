Ми-8 до крушения пролетел два километра, сообщил источник

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Потерпевший крушение в Красноярском крае вертолет Ми-8 пролетел до крушения два километра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
07:1504.08.2018
(обновлено: 07:39 04.08.2018)
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Ранее источник сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли 15 пассажиров судна и три члена экипажа.
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