Ми-8 до крушения пролетел два километра, сообщил источник

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Потерпевший крушение в Красноярском крае вертолет Ми-8 пролетел до крушения два километра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее источник сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли 15 пассажиров судна и три члена экипажа.