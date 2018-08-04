С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 9 августа начнет рассмотрение дела сторонника террористической группировки "Исламское государство"* Евгения Ефимова, который, по версии следствия, изготовил взрывчатку для совершения теракта в Казанском соборе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС), Ефимову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ, а также части 1 статьи 223.1 УК РФ (приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).
"Судебное заседание состоится 9 августа в 9.30 утра в здании Ленинградского окружного суда", — сказала Жирнова, добавив, что дело рассматривает судья Роман Кифоренко.
По информации источника РИА Новости, знакомого с материалами дела, Ефимов полностью признал вину и пошел на сделку со следствием, его дело будет рассмотрено в особом порядке за одно заседание.
В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов 5 декабря 2017 года арендовал металлический контейнер, расположенный под аркой дома на Литовской улице. Хозяин контейнера 9 декабря почувствовал доносящийся из него специфический запах химикатов, после чего воспользовавшись дубликатом ключа, обнаружил внутри открытие бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки.
Задержанные сообщники
Впоследствии были задержаны еще четверо подозреваемых в причастности к готовившемуся теракту в Казанском соборе. Так, 16 декабря 2017 года Выборгский районный суд санкционировал арест Антона Кобеца, обвиняемого в пособничестве в приготовлении к террористическому акту.
По данным ОПС, следствие установило, что Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь арестованному Ефимову в выборе места взрыва и давал советы по совершению теракта. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, в настоящее время, обвинение Кобецу переквалифицировано на покушение на содействие террористической деятельности, расследование дела продолжается.
О появлении в деле еще троих причастных к готовившемуся теракту стало известно 17 декабря 2017 года, когда Смольнинский районный суд арестовал уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Уголовное дело в отношении Калавурова в настоящее время слушается в Смольнинском районном суде Петербурга. После оглашения обвинительного заключения Калавуров заявил суду, что вину не признает, его дело слушается в общем порядке.
Эсмурзиев и Омаргаджиев в июне были осуждены за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте на 2 и 2,5 года соответственно со штрафом 50 тысяч рублей. Оба фигуранта пошли на сделку со следствием, их дела слушались в особом порядке.
По данным ОПС, судом было в частности установлено, что Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к теракту в Казанском соборе. Своим знакомым Ефимов говорил о своей приверженности идеологии ИГ* и намерениях изготовить бомбу, показывал видео в интернете со сценами насилия и убийств, совершенными сторонниками этой группировки, отмечали в ОПС.
Помощь ЦРУ
Как сообщала пресс-служба президента РФ, вечером 17 декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которой оказалось достаточно, чтобы выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города.
В свою очередь Белый дом распространил сообщение, в котором говорилось, что президент Трамп подчеркнул важность сотрудничества по линии разведки, чтобы нанести поражение террористам, где бы они ни находились. Оба лидера согласились, что это пример позитивных вещей, которые могут произойти, когда две страны работают вместе, отметили в Белом доме.
* Запрещенная в России террористическая организация