С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 9 августа начнет рассмотрение дела сторонника террористической группировки "Исламское государство"* Евгения Ефимова, который, по версии следствия, изготовил взрывчатку для совершения теракта в Казанском соборе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Ранее сообщалось, что Ефимов был задержан 14 декабря 2017 года. В ходе судебного заседания, на котором решался вопрос об его аресте, Ефимов заявил, что раскаивается в своих действиях и подал ходатайство о желании изобличить подельников. Ефимов пояснил суду, что его действия были обусловлены идеологией, поскольку он длительное время находился под воздействием третьих лиц.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС), Ефимову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ, а также части 1 статьи 223.1 УК РФ (приготовление к совершению теракта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).

"Судебное заседание состоится 9 августа в 9.30 утра в здании Ленинградского окружного суда", — сказала Жирнова, добавив, что дело рассматривает судья Роман Кифоренко.

По информации источника РИА Новости, знакомого с материалами дела, Ефимов полностью признал вину и пошел на сделку со следствием, его дело будет рассмотрено в особом порядке за одно заседание.

В материалах дела при избрании меры пресечения говорилось, что Ефимов 5 декабря 2017 года арендовал металлический контейнер, расположенный под аркой дома на Литовской улице. Хозяин контейнера 9 декабря почувствовал доносящийся из него специфический запах химикатов, после чего воспользовавшись дубликатом ключа, обнаружил внутри открытие бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки.

Задержанные сообщники

Согласно материалам дела, пол контейнера и часть находящихся внутри вещей были покрыты слоем белого кристаллического вещества. На следующий день хозяин контейнера отследил по камерам видеонаблюдения, что Ефимов выбросил в мусорный контейнер что-то упакованное в несколько строительных мешков. В ходе обследования контейнера была обнаружена жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Отмечается, что взятые образцы белого порошка оказались взрывчатым веществом — перекисью ацетона.

Впоследствии были задержаны еще четверо подозреваемых в причастности к готовившемуся теракту в Казанском соборе. Так, 16 декабря 2017 года Выборгский районный суд санкционировал арест Антона Кобеца, обвиняемого в пособничестве в приготовлении к террористическому акту.

По данным ОПС, следствие установило, что Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь арестованному Ефимову в выборе места взрыва и давал советы по совершению теракта. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, в настоящее время, обвинение Кобецу переквалифицировано на покушение на содействие террористической деятельности, расследование дела продолжается.

О появлении в деле еще троих причастных к готовившемуся теракту стало известно 17 декабря 2017 года, когда Смольнинский районный суд арестовал уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

ОПС тогда сообщала, что в материалах дела имеются сведения о связи этих троих подозреваемых с Ефимовым и Кобецем. В свою очередь подозреваемые первоначально заявляли, что вину не признают, и утверждали, что оружие им подбросили. В дальнейшем следователь следственной службы регионального УФСБ выделил материалы в отдельное производство, после чего передал по подследственности в отдел дознания регионального ГУМВД.

Уголовное дело в отношении Калавурова в настоящее время слушается в Смольнинском районном суде Петербурга. После оглашения обвинительного заключения Калавуров заявил суду, что вину не признает, его дело слушается в общем порядке.

Эсмурзиев и Омаргаджиев в июне были осуждены за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте на 2 и 2,5 года соответственно со штрафом 50 тысяч рублей. Оба фигуранта пошли на сделку со следствием, их дела слушались в особом порядке.

По данным ОПС, судом было в частности установлено, что Ефимов неоднократно обсуждал вопросы приготовления к теракту в Казанском соборе. Своим знакомым Ефимов говорил о своей приверженности идеологии ИГ* и намерениях изготовить бомбу, показывал видео в интернете со сценами насилия и убийств, совершенными сторонниками этой группировки, отмечали в ОПС.

Помощь ЦРУ

Кроме того, как установило следствие, 10 октября 2017 года Ефимов в ходе встречи с тремя сообщниками сообщил, что собирается напасть на граждан с ножом. Как отмечала ОПС, Калавуров и Эсмурзиев не поддержали эту идею, пояснив, что лучше нападать не на гражданских, а на военных и сотрудников полиции, или устроить самоподрыв в расположении ОМОН.

Как сообщала пресс-служба президента РФ, вечером 17 декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которой оказалось достаточно, чтобы выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города.

Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию. Президент РФ заверил американского лидера, что российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам.

В свою очередь Белый дом распространил сообщение, в котором говорилось, что президент Трамп подчеркнул важность сотрудничества по линии разведки, чтобы нанести поражение террористам, где бы они ни находились. Оба лидера согласились, что это пример позитивных вещей, которые могут произойти, когда две страны работают вместе, отметили в Белом доме.

* Запрещенная в России террористическая организация