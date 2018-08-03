В Оренбургской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

УФА / МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Три человека погибли, еще трое госпитализированы в больницу после столкновения отечественного автомобиля с иномаркой на трассе в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по региону.

По данным собеседника агентства, авария произошла на трассе в Переволоцком районе Оренбургской области.

"Столкнулись автомобиль ВАЗ с корейским автомобилем Lifan. В результате столкновения три человека погибли на месте происшествия, прибывшая бригада "скорой помощи" увезла еще трех раненных в ближайшую больницу. Их состояние и диагнозы уточняются", — сообщил агентству собеседник. Он отметил, что на месте трагедии работают следователи полиции, выясняется, кто виновен в аварии.

В свою очередь представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ДТП погибли трое и пострадали четверо.

"На федеральной автодороге М-5 "Урал" столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, трое из них погибли", — сказал собеседник агентства. Обстоятельства ДТП выясняются.