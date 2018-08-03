В Пермском крае более десяти тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Около 10,6 тысячи человек в Пермском крае остались без электроснабжения из-за грозы и сильного ветра, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Поясняется, что в пятницу с 15.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Центра" – "Пермэнерго").

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 10600 человек). Мощность отключенных потребителей выясняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха составляет 17 градусов по Цельсию. К аварийно-восстановительным работам привлечено 47 бригад в составе 176 человек и 45 единиц специальной техники.