В Подмосковье шестилетний ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками

На месте ДТП с участием двух легковых автомобилей на 24 километре Симферопольского шоссе в Подмосковье. 3 августа 2018

На месте ДТП с участием двух легковых автомобилей на 24 километре Симферопольского шоссе в Подмосковье. 3 августа 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Три человека, в том числе шестилетний ребенок, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на 24 километре Симферопольского шоссе в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"На 24 километре Симферопольского шоссе произошло столкновения автомобилей Renault и Mitsubishi. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок", — пояснили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского авиационного центра, два санитарных вертолета эвакуировали взрослого и ребенка с места ДТП. С различными травмами их доставили в больницы Москвы. На борту их сопровождали авиамедицинские бригады.