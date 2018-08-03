В Пермском крае ураган оставил без электричества свыше семи тысяч жителей

ПЕРМЬ, 3 авг — РИА Новости. Ураганный ветер, пронесшийся по территории Пермского края, оставил без электроснабжения свыше семи тысяч жителей в 25 населенных пунктах региона, сообщается на сайте филиала "МРСК Урала" — "Пермэнерго".

В пятницу на Пермский край обрушился ураган. О надвигающейся стихии жителям заранее сообщили через смс-сообщения спасатели регионального ГУ МЧС России. Сильный дождь, местами сопровождающийся крупным градом, шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду стали причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе филиала ОАО "МРСК Урала" — "Пермэнерго".

"Сейчас без электроснабжения остается 25 населенных пунктов с населением 7,7 тысячи человек", — говорится в сообщении.

По данным компании, в основном речь идет о населенных пунктах, расположенных в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, Кунгурском, Очерском, Лысьвенском, Чусовском, Осинском районах, а также о потребителях города Усолье и Орджоникидзевского и Кировского районов Перми. В филиале введен особый режим работы. В ремонтных работах принимают участие 39 бригад, в составе 117 человек, 42 единицы техники и спецтехники.

По информации старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Сергея Лузина, пострадавших и погибших в результате урагана нет. Оперативные службы и работники отделов благоустройства городской администрации устраняют последствия сильного ветра.

"Наиболее значимое происшествие, связанное с грозовым фронтом, — это на улице Луначарского города Перми произошло падение забора на припаркованные автомобили", — добавил Лузин.