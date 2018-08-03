Мужчина пытался покончить с собой у здания администрации Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Полицейские предотвратили попытку суицида в центре Симферополя, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.
"На место полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина получил незначительные телесные повреждения", — сказала Богославская.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующего законодательства", — сказала представитель полиции.