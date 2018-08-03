В Хабаровском крае выбило окна дома в результате хлопка

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Хлопок паровоздушной смеси произошел в квартире дома в Советской Гавани, выбиты окна и разрушена межкомнатная перегородка, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
В результате хлопка в квартире на пятом этаже, где был установлен бойлер, и соседней квартире выбиты три окна. Также в пострадавшей квартире разрушена межкомнатная перегородка между ванной и комнатой. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. Информация о пострадавших не поступала.
На месте работают пожарные, спасатели, оперативная группа МЧС России, а также сотрудники полиции и следственных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.