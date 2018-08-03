В Хабаровском крае выбило окна дома в результате хлопка

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Хлопок паровоздушной смеси произошел в квартире дома в Советской Гавани, выбиты окна и разрушена межкомнатная перегородка, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"В 18.15 хбр 3 августа 2018 года… поступила информация о том, что в городе Советская Гавань в многоквартирном жилом доме по улице Пугачева произошел хлопок паровоздушной смеси без возгорания. Дом пятиэтажный, не газифицированный… В ходе разведки было установлено, что причиной происшествия стал электрический водонагревательный прибор", — говорится в сообщении.

В результате хлопка в квартире на пятом этаже, где был установлен бойлер, и соседней квартире выбиты три окна. Также в пострадавшей квартире разрушена межкомнатная перегородка между ванной и комнатой. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают пожарные, спасатели, оперативная группа МЧС России, а также сотрудники полиции и следственных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.